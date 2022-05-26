Российские войска обстреляли Харьков: 4 погибших

Российские военные обстреляли Харьков в четверг, 26 мая. Минимум четверо погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется", - написал он.
По его словам, на данный момент необходимо оставаться в укрытиях.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Харькове зафиксирован обстрел в районе Пятихаток.
Также в Холодногорском районе Харькова неизвестный обстрелял микроавтобус. Погибли два человека.
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