Российские войска обстреляли Харьков: 4 погибших

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется", - написал он.

По его словам, на данный момент необходимо оставаться в укрытиях.