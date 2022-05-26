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В Харькове из автомата обстреляли микроавтобус: двое погибших, преступника ликвидировали

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Харьков, Четверг 26 мая 2022 00:44
В Харькове из автомата обстреляли микроавтобус: двое погибших, преступника ликвидировали Фото: в Харькове из автомата обстреляли микроавтобус (canal3.md)
Автор: Артур Родивилов

В Холодногорском районе Харькова неизвестный обстрелял микроавтобус. Погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Там отметили, что стрелок был обезврежен.

"На задержание злоумышленника были оперативно направлены полицейские полка полиции особого назначения, управление уголовного розыска территориального подразделения", - заявили в полиции.

Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии РБК-Украина сообщил, что преступник обстрелял автобус из автомата. В результате обстрела погибли двое мужчин.

После этого преступник покинул место происшествия. Злоумышленника застрелили возле блокпоста во время задержания.

Как сообщает "Суспильне", один из погибших был одет в военную форму, его нашли в расстрелянному микроавтобусе. Второй убитый - мужчина в штатском, чье тело лежит неподалеку.

Следователи открыли дело по статье "убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, в одном из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области 73-летний мужчина выстрелил в правоохранителей из охотничьего ружья.

Ранее мы сообщали, что в Киеве во время исполнения служебных обязанностей двое патрульных получили ранения.

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