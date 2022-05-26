В Харькове из автомата обстреляли микроавтобус: двое погибших, преступника ликвидировали
В Холодногорском районе Харькова неизвестный обстрелял микроавтобус. Погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Там отметили, что стрелок был обезврежен.
"На задержание злоумышленника были оперативно направлены полицейские полка полиции особого назначения, управление уголовного розыска территориального подразделения", - заявили в полиции.
Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко в комментарии РБК-Украина сообщил, что преступник обстрелял автобус из автомата. В результате обстрела погибли двое мужчин.
После этого преступник покинул место происшествия. Злоумышленника застрелили возле блокпоста во время задержания.
Как сообщает "Суспильне", один из погибших был одет в военную форму, его нашли в расстрелянному микроавтобусе. Второй убитый - мужчина в штатском, чье тело лежит неподалеку.
Следователи открыли дело по статье "убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
Напомним, в одном из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области 73-летний мужчина выстрелил в правоохранителей из охотничьего ружья.
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