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Російські війська обстріляли Харків: 4 загиблих

Фото: російські війська завдали удару по Харкову (t.me)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові обстріляли Харків у четвер, 26 травня. Мінімум 4 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється", - написав він.

За його словами, зараз необхідно залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, за минулу добу в Харкові зафіксовано обстріл у районі П'ятихаток.

Також у Холодногірському районі Харкова невідомий обстріляв мікроавтобус. Загинуло двоє людей.

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Харків