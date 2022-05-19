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Российские войска обстреляли эндокринологическую клинику в Харькове

Фото: российские войска обстреляли эндокринологическую клинику в Харькове (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 мая российские войска атаковали Киевский район Харькова. Вражеский снаряд попал в котельную Института проблем эндокринной патологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, обстрел произошел в 4 утра, предварительно пострадавших нет.

Также российскими войсками было обстреляно село Циркуны Харьковского района. Повреждены два частных домовладения.

Кроме того, ночью госпитализировали 63-летнюю женщину, которая ранена в результате обстрела в Лозовском районе.

"В течение суток оккупанты обстреливали Циркуны, Прудянку, Ольховатку - 3 гражданских пострадали. Вчера днем снова обстреляли Салтовку и Пятихатки - 3 пострадавших", - рассказал глава ОВА.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты полностью уничтожили единственный в Украине Национальный центр генетических ресурсов растений, который находился в Харькове.

Напомним, на Харьковском направлении российские войска пытаются удержать занимаемые позиции, поэтому враг без остановки обстреливает регион.

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