ru ua
Ср, 18 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские военные полностью уничтожили единственный в Украине генетический банк растений

Новина українською →
Харьков, Среда 18 мая 2022 03:39
Российские военные полностью уничтожили единственный в Украине генетический банк растений Фото: оккупанты уничтожили единственный в Украине генетический банк растений (facebook.com/komitetG)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты полностью уничтожили единственный в Украине Национальный центр генетических ресурсов растений, который находился в Харькове. Таких банков в мире всего несколько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Комитета гуманитарной и информационной политики.

"Снаряд попал в здание Института растениеводства им. Юрьева, где хранились образцы более 160 тысяч сортов растений со всего мира, которые собирали десятилетиями", - говорится в сообщении.

Среди уничтоженных образцов растений были сорта, которым сотни лет, и их уже нельзя восстановить.

"Украинский генетический банк растений пережил Вторую мировую, оккупацию Харькова, но не пережил нашествия россиян", - заявили в Комитете гуманитарной и информационной политики.

Оккупанты уничтожили единственный в Украине генетический банк растений (фото: facebook.com/komitetG)

Напомним, российские оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов на Донбассе. Есть погибшие и раненые.

Мы также писали о том, что россияне из минометов обстреляли украинскую границу в Черниговской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Харьков
NEWS
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы