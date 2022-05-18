Оккупанты обстреливают Харьковскую область, пытаясь удержать занимаемые позиции, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Харьков в эти сутки не подвергся обстрелам. Однако в течение суток российские оккупанты обстреливали Печенеги, Чугуевского района. Ранен 73-летний мужчина, повреждения легкие. Также ранен 42-летний мужчина в с. Циркуны", - рассказал он.

По словам главы региона, 17 мая российские войска интенсивно обстреляли Мерефу, повреждены более 30 домов, высоковольтная линия, автомобили граждан. Пострадавших нет.

"Призываю харьковчан воздержаться от прогулок в Саржином яру, где все еще есть большое количество неразорванных боеприпасов и могут быть установлены ДРГ растяжки. Сейчас там работают взрывотехники", - резюмировал Синегубов.