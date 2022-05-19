Російські війська обстріляли ендокринологічну клініку в Харкові

За його словами, обстріл стався о 4 ранку, попередньо - постраждалих немає.

Також російськими військами було обстріляне село Циркуни Харківського району. Пошкоджені два приватні домоволодіння.

Крім того, вночі госпіталізували 63-річну жінку, яка поранена внаслідок обстрілу у Лозівському районі.

"Протягом доби окупанти обстрілювали Циркуни, Прудянку, Вільхуватку - 3 цивільних постраждали. Вчора вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки - 3 постраждалих", - розповів голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти повністю знищили єдиний в Україні Національний центр генетичних ресурсів рослин, який знаходився в Харкові.

Нагадаємо, на Харківському напрямку російські війська намагаються утримати займані позиції, тому ворог без зупину обстрілює регіон.

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