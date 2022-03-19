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Российские войска обстреляли в Чернигове два общежития: пострадали 11 человек

Фото: российские войска обстреляли в Чернигове два общежития (t me zsuwar)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска обстреляли в Чернигове два общежития. В результате травмировались одиннадцать человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне.Чернигов".

"В Чернигове 18 марта из-за обстрела российскими войсками двух общежитий травмировались 11 человек. В целом же, за минувшие сутки спасатели зафиксировали 11 пожаров, из них 4 в жилом секторе", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, спасатели пиротехнической службы трижды выезжали на места, где обнаружили и вывезли 3 взрывоопасных предмета.

Всего с начала военных действий, ГСЧС ликвидировали 284 пожара, из которых: 215 в результате обстрелов и 70 по другим причинам.

Спасены 40 человек, из них 10 детей. Погибли 50 человек.

Напомним, из-за войны России против Украины город Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы. Там уже несколько дней нет тепла, электричества и воды, в городе проблемы с наличием продуктов питания и медикаментов.

Добавим, недавно российские войска из артиллерии обстреляли Чернигов, в результате погибли 13 человек, которые стояли в очереди за хлебом.

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ЧерниговГСЧСВойна России против Украины