Російські війська обстріляли в Чернігові два гуртожитки: постраждали 11 людей

"У Чернігові 18 березня через обстріл російськими військами двох гуртожитків травмувалися 11 людей. Загалом же, за минулу добу рятувальники зафіксували 11 пожеж, з них 4 в житловому секторі", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, рятувальники піротехнічної служби тричі виїздили на місця, де виявили і вивезли 3 вибухонебезпечні предмети.

Загалом з початку військових дій, ДСНС ліквідували 284 пожежі, з яких: 215 внаслідок обстрілів та 70 з інших причин.

Врятовані 40 осіб, з них 10 дітей. Загинули 50 людей.

Нагадаємо, через війну Росії проти України місто Чернігів опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Там вже кілька днів немає тепла, електрики і води, в місті проблеми з наявністю продуктів харчування і медикаментів.

Додамо, нещодавно російські війська з артилерії обстріляли Чернігів, в результаті загинули 13 людей, які стояли в черзі за хлібом.

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