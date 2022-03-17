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Чернигов на грани гуманитарной катастрофы, - мэр

Новина українською →
Чернигов, Четверг 17 марта 2022 11:03
Чернигов на грани гуманитарной катастрофы, - мэр Фото: мэр Чернигова Владислав Атрошенко (facebook.com/vladatroshenko)
Автор: Ульяна Безпалько

Из-за войны России против Украины город Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы. Там уже несколько дней нет тепла, электричества и воды, в городе проблемы с наличием продуктов питания и медикаментов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал городской голова Владислав Атрошенко.

По его словам, город практически полностью обесточен, отсутствует связь и тепло, поскольку авиаударами и артиллерийскими обстрелами были разрушены тепловые сети. Также уже размерзлись внутридомовые сети, поэтому восстановление теплоснабжения потеряло смысл. Кроме того, уничтожена городская ТЭЦ.

"Сейчас город уходит в реальную гуманитарную катастрофу. В городе не хватает продуктов питания, медикаментов, перевязочных материалов, обезболивающих, антисептиков, хлорки. Мы стоим перед риском вспышки кишечных заболеваний - невозможно соблюдать санитарию, потому что в городе нет и воды. Горячей и холодной воды, потому что нет электроэнергии", - отметил Атрошенко.

Он также уточнил, что на сегодня разрушены почти все объекты инфраструктуры в Чернигове, поэтому сложно оценить ущерб.

Напомним, вчера российские войска из артиллерии обстреляли Чернигов, в результате погибли 13 человек, которые стояли в очереди за хлебом.

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