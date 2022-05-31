Российские войска обстреливают оккупированные ими же населенные пункты, - Вилкул

Российские военные нее только обстреливают общины Днепропетровской области, но и ради пропагандистской "картинки" наносят удары по временно оккупированным ими населенным пунктам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
"Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы по всей линии соприкосновения", - заявил он.
Вилкул также отметил, что в понедельник, 30 мая, оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую общины Криворожского района. К счастью, никто не пострадал.
Также обстрелам подверглись Осокоровка, Нововоронцовка и другие населенные пункты. При этом Вилкул подчеркнул, что в Кривом Роге и районе ситуация полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией.
Напомним, ВСУ провели контратаку под Кривым Рогом и уничтожили самолет Су-35, установки "Град" и много оккупантов.
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