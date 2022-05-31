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Російські війська обстрілюють окуповані ними ж населені пункти, - Вілкул

Фото: російські військові обстрілюють окуповані ними території (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові не тільки обстрілюють громади Дніпропетровської області, а й заради пропагандистської "картинки" наносять удари по тимчасово окупованих ними населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Не маючи ні тактичного, ні стратегічного успіху, ворог продовжує підлі обстріли по всій лінії зіткнення", - заявив він.

Вілкул також зазначив, що в понеділок, 30 травня, окупанти обстріляли Зеленодольську і Апостолівську громади Криворізького району. На щастя, ніхто не постраждав.

Також обстрілів зазнали Осокорівка, Нововоронцовка та інші населені пункти. При цьому Вілкул підкреслив, що в Кривому Розі і районі ситуація повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією.

Нагадаємо, ЗСУ провели контратаку під Кривим Рогом і знищили літак Су-35, установки "Град" і багато окупантів.

Ми також писали про те, що війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

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Війна Росії проти УкраїниОлександр Вілкул