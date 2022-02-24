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Российские войска обстреливают больницы, - Ляшко

Автор: Илона Свиридова

В ходе нападения России на Украину противник обстреливает украинские больницы. Это является нарушением Женевской конвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Виктора Ляшко.

"Российские оккупанты производят обстрелы больниц. Это прямое нарушение российскими войсками Женевской конвенции. И это позорный и низкий поступок слабаков. Такие действия оккупантов представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права", - отметил Ляшко.

По его словам, больницы и бригады экстренной медицинской помощи находятся в режиме полной готовности, работают во всех регионах и будут оказывать помощь в любых обстоятельствах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Угледаре Донецкой области под обстрел попала местная больница, в результате погибли четыре человека и еще около 10 ранены.

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Виктор ЛяшкоВторжение России в Украину