Российские войска обстреливают больницы, - Ляшко

В ходе нападения России на Украину противник обстреливает украинские больницы. Это является нарушением Женевской конвенции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Виктора Ляшко.
"Российские оккупанты производят обстрелы больниц. Это прямое нарушение российскими войсками Женевской конвенции. И это позорный и низкий поступок слабаков. Такие действия оккупантов представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права", - отметил Ляшко.
По его словам, больницы и бригады экстренной медицинской помощи находятся в режиме полной готовности, работают во всех регионах и будут оказывать помощь в любых обстоятельствах.
Напомним, ранее сообщалось, что в Угледаре Донецкой области под обстрел попала местная больница, в результате погибли четыре человека и еще около 10 ранены.