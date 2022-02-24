Російські війська обстрілюють лікарні, - Ляшко

В ході нападу Росії на Україну противник обстрілює українські лікарні. Це є порушенням Женевської конвенції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Віктора Ляшка.

"Російські окупанти проводять обстріли лікарень. Це пряме порушення російськими військами Женевської конвенції. І це ганебний і низький вчинок слабаків. Такі дії окупантів становлять пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення і суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - зазначив Ляшко.

За його словами, лікарні та бригади екстреної медичної допомоги знаходяться в режимі повної готовності, працюють у всіх регіонах і будуть надавати допомогу в будь-яких обставинах.