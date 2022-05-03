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Российские войска несмотря на потери продолжают наступление под Изюмом, - Генштаб

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Киев, Вторник 03 мая 2022 19:03
Российские войска несмотря на потери продолжают наступление под Изюмом, - Генштаб Фото: российская армия несет потери, но продолжает наступление под Изюмом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты продолжают наступление под Изюмом Харьковской области, несмотря на потери. Для поддержки своих войск на этом участке из Белгородской области переброшены тяжелые минометы "Тюльпан" и реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что противник силами нескольких подразделений продолжает наступление в направлении Изюм - Барвинково. При этом оккупанты несут потери.

Для поддержки наступления на этом участке противник перебросил с территории Белгородской области в район Изюма батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение с РСЗО "Смерч".

"На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает проводить фильтрационные мероприятия. Для этого дополнительно привлекают подразделения "Росгвардии", - добавили в Генштабе.

Напомним, в перехваченном СБУ телефонном разговоре оккупанта под Изюмом выяснилось, что российские войска боятся ВСУ и отказываются идти в наступление.

Отметим, 1 мая в Изюме произошел взрыв в районе командного пункта оккупантов, где находился начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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