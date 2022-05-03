Российские войска несмотря на потери продолжают наступление под Изюмом, - Генштаб

Фото: российская армия несет потери, но продолжает наступление под Изюмом (Getty Images)

Российские оккупанты продолжают наступление под Изюмом Харьковской области, несмотря на потери. Для поддержки своих войск на этом участке из Белгородской области переброшены тяжелые минометы "Тюльпан" и реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.