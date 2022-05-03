Російські війська попри втрати продовжують наступ під Ізюмом, - Генштаб

Фото: російська армія несе втрати, але продовжує наступ під Ізюмом (Getty Images)

Російські окупанти продовжують наступ під Ізюмом Харківської області, незважаючи на втрати. Для підтримки своїх військ на цій ділянці з Бєлгородської області перекинуті важкі міномети "Тюльпан" і реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.