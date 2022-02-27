Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту Николаева

Российские оккупанты вечером 27 февраля нанесли ракетные удары по международному аэропорту Николаева. Повреждена взлетная полоса и перрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Преступности.НЕТ".
Как сообщил изданию сотрудник аэропорта, российские военные выпустили как минимум три ракеты по воздушной гавани. Оккупанты били по взлетной полосе и перрону.
"По предварительным данным, корректировщик подавал световые сигналы со стороны Матвеевки", - уточнил собеседник издания.
По его словам, пока нельзя сказать, что применили захватчики - РСЗО "Град", авиацию или баллистические ракеты, запущенные с кораблей.
Напомним, 26 февраля в Василькове Киевской области закончились ожесточенные бои с российским десантом, который пытался захватить аэродром.
Отметим, вчера шли активные бои за Николаев, но силы территориальной обороны и силовики отстояли город.