Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту Николаева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Преступности.НЕТ".

Как сообщил изданию сотрудник аэропорта, российские военные выпустили как минимум три ракеты по воздушной гавани. Оккупанты били по взлетной полосе и перрону.

"По предварительным данным, корректировщик подавал световые сигналы со стороны Матвеевки", - уточнил собеседник издания.

По его словам, пока нельзя сказать, что применили захватчики - РСЗО "Град", авиацию или баллистические ракеты, запущенные с кораблей.