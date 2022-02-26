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Бои за Николаев: в городе взрывы и выстрелы, объявлен сбор медиков

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Николаев, Суббота 26 февраля 2022 19:11
Бои за Николаев: в городе взрывы и выстрелы, объявлен сбор медиков Фото: российское наступление на Николаев (t.me/newspn)
Автор: Александр Мороз

На третий день войны России против Украины идут активные бои за Николаев. В городе все чаще раздаются взрывы и выстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Преступности.НЕТ".

Сообщается, что на фоне активных боев за Николаев в больнице скорой медицинской помощи объявили экстренный сбор хирургов и травматологов.

Кроме того, появилось видео боя возле дома торговли "Южный Буг".

Напомним, сегодня в Николаеве украинские средства противовоздушной обороны отбили атаку российских военных, и десант противника десант не высадился.

Также сообщалось, что Николаев готовится к круговой обороне, поскольку войска РФ прорываются в город.

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