Бои за Николаев: в городе взрывы и выстрелы, объявлен сбор медиков
Фото: российское наступление на Николаев (t.me/newspn)
На третий день войны России против Украины идут активные бои за Николаев. В городе все чаще раздаются взрывы и выстрелы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Преступности.НЕТ".
Сообщается, что на фоне активных боев за Николаев в больнице скорой медицинской помощи объявили экстренный сбор хирургов и травматологов.
Кроме того, появилось видео боя возле дома торговли "Южный Буг".
Напомним, сегодня в Николаеве украинские средства противовоздушной обороны отбили атаку российских военных, и десант противника десант не высадился.
Также сообщалось, что Николаев готовится к круговой обороне, поскольку войска РФ прорываются в город.