Российские войска нанесли повторный удар по мосту через Днестровский лиман

Российские войска утром 27 апреля нанесли повторный удар по мосту через Днестровский лиман. На данный момент информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы "Укрзализныци" Александра Камышина.

"Сегодня в 06:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет", - отметил он.

По его словам, степень повреждения инфраструктуры определят по окончании воздушной тревоги.