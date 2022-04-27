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Российские войска нанесли повторный удар по мосту через Днестровский лиман

Фото: глава "Укрзализныци" Александр Камышин (скрин видео ютуб Latifundist)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска утром 27 апреля нанесли повторный удар по мосту через Днестровский лиман. На данный момент информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы "Укрзализныци" Александра Камышина.

"Сегодня в 06:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет", - отметил он.

По его словам, степень повреждения инфраструктуры определят по окончании воздушной тревоги.

Напомним, вчера после ракетного удара по этому мосту перекрыли движение в сторону Белгород-Днестровского. Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты.

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