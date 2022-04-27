Російські війська завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман

Російські війська вранці 27 квітня завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман. Наразі інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави "Укрзалізниці" Олександра Камишина.

"Сьогодні о 06:45 повторний ракетний обстріл того ж таки мосту через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає", - зазначив він.

За його словами, рівень пошкодження інфраструктури визначать після закінчення повітряної тривоги.