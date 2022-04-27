RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман

Фото: голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин (скрин відео ютуб Latifundist)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська вранці 27 квітня завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман. Наразі інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави "Укрзалізниці" Олександра Камишина.

"Сьогодні о 06:45 повторний ракетний обстріл того ж таки мосту через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає", - зазначив він.

За його словами, рівень пошкодження інфраструктури визначать після закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, вчора після ракетного удару цим мостом перекрили рух у бік Білгород-Дністровського. Водіїв закликають обирати альтернативні маршрути.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна Росії проти України