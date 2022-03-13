Утром 13 марта российские войска нанесли авиаудары по жилому массиву в Баштанке Николаевской области. Спасатели из-под завалов достали одного пострадавшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайым ситуациям.

Спасатели деблокировали пострадавшего, бригада скорой помощи доставила его в больницу.

Сообщается, что в результате авиаударов повреждены жилые дома по ул. Сазоненко, в одном из них находилась семья. Женщина и дочь не травмировались, а отец оказался под завалами.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска бомбили завод "Зоря-Машпроект" в Николаеве.

Кроме того, стало известно, что накануне в Николаеве за ночь оккупанты повредили более 160 домов.

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