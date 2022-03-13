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Російські війська завдали авіаударів по житловому масиву у Баштанці

Автор: Артем Горовенко

Вранці 13 березня російські війська завдали авіаудари по житловому масиву в Баштанці Миколаївської області. Рятувальники з-під завалів дістали одного потерпілого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті авіаударів пошкоджено житлові будинки по вул. Сазоненка, в одному з них перебувала сім'я. Жінка і дочка не травмувалися, а батько опинився під завалами.

Рятувальники деблокували потерпілого, бригада швидкої допомоги доставила його в лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська бомбили завод "Зоря-Машпроект" в Миколаєві.

Крім того, стало відомо, що напередодні в Миколаєві за ніч окупанти пошкодили понад 160 будинків.

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Миколаївська областьВійна Росії проти України