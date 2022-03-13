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Российские оккупанты разбомбили завод "Зоря" в Николаеве

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Николаев, Воскресенье 13 марта 2022 08:42
Российские оккупанты разбомбили завод "Зоря" в Николаеве Фото: в Николаеве под бомбежку попал завод "Зоря" (news.pn)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска нанесли удары по Николаеву, и под бомбежку попал завод "Зоря"-"Машпроект" и получил в результате серьезные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Утром разбомбили "Зорю", похоже самолетами по материальным воротам, сейчас выясняем обстоятельства", - рассказал он.

Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" – "Машпроект" в Николаеве был основан в 1946 году. На заводе в последнее время изготовляли разную технику, предназначенную для кораблей разного класса. С 2019 года было немало заказов для Военно-Морских Сил Индии.

Обстрелы Николаева продолжаются уже несколько дней. Российские войска не смогли зайти в город, получав мощный отпор, и теперь наносят удары по городской инфраструктуре и домам издалека.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во время бомбардировки Попасной использовали фосфорные боеприпасы - их применение запрещено международными соглашениями.

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