В Николаеве за ночь оккупанты повредили более 160 домов

Россия уже 17-й день рушит украинские города и убивает мирных людей. В частности, враг за последнюю ночь повредил более 160 домов в Николаеве.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на Telegram городского головы Николаева Александра Сенкевича.

Мэр добавил, что все обязательно отремонтируют и восстановят.

Местных жителей призываю не подходить близко к разорвавшимся снарядам.

Также ранения получили 8 гражданских лиц. Отмечается, что сейчас в Николаеве 180 адресов, где работают пиротехники.

По его словам, россияне за последнюю ночь повредили более 160 домов, больницу № 3 и 11 учебных заведений.

Ранее мы сообщали, что в Николаев обстреляли из "Смерчей".

Также мы писали, что городской голова анонсировал необязательную эвакуацию из Николаева.

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