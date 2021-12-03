Российские войска начали новый этап боевой подготовки на Донбассе, - разведка

Российско-оккупационные войска на Донбассе с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки. Боевики проводят интенсивную подготовку к обстрелам украинских позиций из артиллерии и минометов.

"Оккупантами проводятся мероприятия недели боевой готовности с отработкой вопросов приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК в высшие степени боевой готовности", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на отдельных направлениях противник осуществляет ротацию подразделений на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов до обстрелов позиций ООС.

В разведке добавляют, что выполнение мероприятий по боевой готовности и ротация в оперативной группировке войск РФ контролируются представителями штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС России.