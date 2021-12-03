Російські війська почали новий етап бойової підготовки на Донбасі, - розвідка

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з 1 грудня розпочали новий період оперативної та бойової підготовки. Бойовики проводять інтенсивну підготовку до обстрілів українських позицій з артилерії та мінометів.

"Окупантами проводяться заходи тижня бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК у вищі ступені бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, на окремих напрямках противник здійснює ротацію підрозділів на передових позиціях та проводить інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій ООС.

У розвідці додають, що виконання заходів тижня бойової готовності та ротація в оперативному угрупованні військ РФ контролюються представниками штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС Росії.