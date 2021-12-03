Боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 2 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Два из них - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

В направлении Новолуганского враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Широкино оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

У Водяного противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки, что в Луганской области, обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Светлодарска оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 3 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.