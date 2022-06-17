Российские войска из минометов 30 раз атаковали Сумскую область

"Около 5 утра враг начал обстреливать из миномета Хотинскую общину. Всего 30 приходов. Жертв и разрушений предварительно нет", - написал он.

Напомним, вчера со стороны села Городище Курской области враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня по территории Сумской области.

Добавим, в Сумах в ночь на 16 июня раздались взрывы во время сигнала воздушной тревоги.

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