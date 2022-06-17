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Російські війська з мінометів 30 разів атакували Сумську область

Фото: російські війська з мінометів 30 разів атакували Сумську область (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли Хотінську громаду в Сумській області. Всього зафіксували 30 "приходів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Близько 5 ранку ворог почав обстрілювати з міномету Хотінську громаду. Всього 30 приходів. Жертв і руйнувань попередньо немає", - написав він.

Нагадаємо, вчора з боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню по території Сумської області.

Додамо, в Сумах в ніч проти 16 червня пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

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Сумская областьВійна Росії проти України