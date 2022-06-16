Россияне снова накрыли реактивной артиллерией Сумскую область

Сегодня, около 13 часов, со стороны села Городище Курской области враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня по территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

В результате обстрела поврежден сельскохозяйственный объект. Более подробная информация о жертвах и разрушениях выясняется.

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что ночью, по территории Садовской ОТГ, Сумского района враг осуществил ракетный авиаудар. Погибло четыре человека, по меньшей мере шестеро раненых.

"Информация о разрушениях и повреждениях - впоследствии. И так, это тот взрыв, что слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", - написал Живицкий.

Он добавил, что около 5 утра по Краснопольской общине россияне нанесли один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 приходов. В результате обстрела загорелась хозяйственная постройка и автомобиль Daewoo Sens".

Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется.