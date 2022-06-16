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Россияне снова накрыли реактивной артиллерией Сумскую область

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Украина, Четверг 16 июня 2022 15:57
Россияне снова накрыли реактивной артиллерией Сумскую область Фото: армия РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня, около 13 часов, со стороны села Городище Курской области враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня по территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

В результате обстрела поврежден сельскохозяйственный объект. Более подробная информация о жертвах и разрушениях выясняется.

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что ночью, по территории Садовской ОТГ, Сумского района враг осуществил ракетный авиаудар. Погибло четыре человека, по меньшей мере шестеро раненых.

"Информация о разрушениях и повреждениях - впоследствии. И так, это тот взрыв, что слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", - написал Живицкий.

Он добавил, что около 5 утра по Краснопольской общине россияне нанесли один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 приходов. В результате обстрела загорелась хозяйственная постройка и автомобиль Daewoo Sens".

Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется.

Напомним, вчера в Новослободской общине Сумской области на мине подорвалась машина. Три человека погибли на месте, еще один получил серьезные ранения. В этот же день два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова.

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Сумская область
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