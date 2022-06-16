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В Сумах прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Новина українською →
Сумы, Четверг 16 июня 2022 01:32
В Сумах прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Сумах прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

В Сумах в ночь на 16 июня прозвучали взрывы во время сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Александра Лысенко.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Друзья, не сообщайте о местах прилетов! Ждем официальной информации от ОВА", - написал Головченко.

Напомним, в среду, 15 июня, в Сумской области от рук оккупантов погибли четыре человека. Вечером два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова.

В понедельник, 13 июня, в Сумской области российский беспилотник сбросил взрывчатку, от которой два человека получили травмы, а один погиб.

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