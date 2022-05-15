UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска дважды за день обстреляли поселок под Харьковом: ранены четыре человека

Фото: оккупанты дважды за день обстреляли поселок под Харьковом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские военные дважды за день обстреляли поселок Лебяжье в Харьковской области. Ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 15-летний подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Поселок подвергся обстрелу 14 мая. Первый раз около 11:00 по населенному пункту российские военные нанесли артиллерийский удар. В результате возник пожар в гаражных помещениях.

Второй обстрел поселка произошел в этот же день около 17:00. В результате нанесенного удара ранения получили четыре человека, в том числе 15-летний парень.

По данному факту Харьковская областная прокуратура возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, накануне оккупанты обстреляли поселок Чугуев Харьковской области. Ранены два мирных жителя.

Отметим, под Харьковом Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление. В ближайшие дни украинские военные попытаются выйти на границу с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеВторжение России в Украину