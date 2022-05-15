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Російські війська двічі за день обстріляли селище під Харковом: поранено чотирьох людей

Фото: окупанти двічі за день обстріляли селище під Харковом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські військові двічі за день обстріляли селище Леб'яже в Харківській області. Поранення отримали 4 мирних жителів, в тому числі 15-річний підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Селище зазнало обстрілу 14 травня. Перший раз близько 11:00 по населеному пункту російські військові завдали артилерійського удару. В результаті виникла пожежа в гаражних приміщеннях.

Другий обстріл селища стався в цей же день близько 17:00. В результаті завданого удару поранення отримали чотири людини, в тому числі 15-річний хлопець.

За даним фактом Харківська обласна прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли селище Чугуїв Харківської області. Поранені два мирних жителі.

Відзначимо, під Харковом Збройні сили України перейшли в контрнаступ. Найближчими днями українські військові спробують вийти на кордон з Росією.

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