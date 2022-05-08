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Российские войска на Донбассе продолжают безуспешные попытки наступления, - Генштаб

Фото: оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону ВСУ на Донбассе (facebook.com/pressjfo news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты продолжают безуспешные попытки наступления на Донбассе. Вооруженные силы Украины отражают все атаки противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

"На Лиманском направлении силами отдельных подразделений из состава 90-й танковой дивизии пытался взять под полный контроль населенный пункт Александровка, а также при поддержке артиллерии закрепиться в северной окраине населенного пункта Шандриголово. Успеха не имел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Северодонецком направлении противник продолжает попытки захватить Рубежное. Украинские военные отразили все атаки и удержали занимаемые позиции.

В районе Попасной оккупанты пытаются закрепиться в городе и взять под контроль участок автодороги в направлении Бахмута. Кроме того, противник ведет наступление в направлении Новоселовки. Все вражеские атаки не увенчались успехом. В этом регионе продолжаются бои.

На Кураховском направлении оккупанты безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районе Новомихайловки. В районе Мариуполя интенсивность боевых действий снизилась.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активизировал воздушную разведку в районах населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Камышевахе, Ясной Поляне.

Напомним, накануне ВСУ освободили несколько населенных пунктов Харьковской области.

По данным Института изучения войны, в результате контрнаступления ВСУ под Харьковом украинские военные могут в ближайшее время выйти к границе с Россией.

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ЛуганскДонбассРубежноеГенштаб ВСУВойна в Украине