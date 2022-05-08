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Російські війська на Донбасі продовжують безуспішні спроби наступу, - Генштаб

Фото: окупанти не припиняють спроб прорвати оборону ЗСУ на Донбасі (facebook.com/pressjfo news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти продовжують безуспішні спроби наступу на Донбасі. Збройні сили України відбивають всі атаки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ВСУ.

"На Лиманському напрямку силами окремих підрозділів зі складу 90-ї танкової дивізії намагався взяти під повний контроль населений пункт Олександрівка, а також за підтримки артилерії закріпитися в північній околиці населеного пункту Шандриголове. Успіху не мав", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує спроби захопити Рубіжне. Українські військові відбили всі атаки і утримали займані позиції.

У районі Попасної окупанти намагаються закріпитися в місті і взяти під контроль ділянку автодороги в напрямку Бахмута. Крім того, противник веде наступ у напрямку Новоселівки. Всі ворожі атаки не увінчалися успіхом. В цьому регіоні тривають бої.

На Курахівському напрямку окупанти без успіху намагаються поліпшити тактичне положення в районі Новомихайлівки. У районі Маріуполя інтенсивність бойових дій знизилася.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активізував повітряну розвідку в районах населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Комишувасі, Ясній Поляні.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Харківської області.

За даними Інституту вивчення війни, в результаті контрнаступу ЗСУ під Харковом українські військові можуть найближчим часом вийти до кордону з Росією.

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