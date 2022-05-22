Российские войска должны выйти. У Зеленского назвали условие для переговоров
Для возобновления мирных переговоров российские войска должны выйти с территории Украины. До этого момента о перемирии не может идти речи, поскольку противник будет готовиться к дальнейшей агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, позиция Украины становится все более бескомпромиссной, а уступки России будут иметь еще более катастрофические последствия.
"Война не остановится после уступок. Она просто будет поставлена на паузу на некоторое время. Через некоторое время с новой силой русские нарастят свое вооружение, живую силу и отработают свои ошибки, немного модернизируются, уволят многих генералов… И начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное", - отметил он.
По его мнению, призывы Запада к срочному прекращению огня являются "очень странными", поскольку оккупанты останутся на юге и востоке страны.
"Российские силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса", - подчеркнул Подоляк.
Он также добавил, что прекращение огня сыграет на руку противнику.
"Они хотят зафиксировать какие-то военные успехи. Но с помощью наших западных партнеров военных успехов точно не будет… Было бы хорошо, если бы элиты Европы и США до конца поняли: Россию нельзя оставлять на полпути, потому что они (разовьют) "реваншистские" настроения и будут еще более жестокими... Они должны быть побеждены, подвергнуты болезненному поражению, настолько болезненному, насколько это возможно", - сказал советник главы Офиса президента.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский не исключил, что мирного договора с Россией может и не быть, если сорвется обмен военных, которые вышли с "Азовстали", и если окажется, что противник устроил на Донбассе такую же расправу над мирными жителями, как в Киевской области.
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