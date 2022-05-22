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Російські війська мають вийти. У Зеленського назвали умову для переговорів

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Київ, Неділя 22 травня 2022 14:32
Російські війська мають вийти. У Зеленського назвали умову для переговорів Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Для відновлення мирних переговорів російські війська мають вийти з території України. До цього моменту про перемир'я не може йти мови, оскільки противник буде готуватися до подальшої агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив радник головт Офісу президента Михайло Подоляк, позиція України стає все більш безкомпромісною, а поступки Росії матимуть ще більш катастрофічні наслідки.

"Війна не зупиниться після поступок. Вона просто буде поставлена на паузу на деякий час. Через деякий час з новою силою росіяни наростять своє озброєння, живу силу і відпрацюють свої помилки, трохи модернізуються, звільнять багатьох генералів... І почнуть новий наступ, ще більш кривавий і масштабний", - зазначив він.

На його думку, заклики Заходу до термінового припинення вогню є "дуже дивними", оскільки окупанти залишаться на півдні і сході країни.

"Російські сили мають залишити країну, і після цього стане можливим відновлення мирного процесу", - підкреслив Подоляк.

Він також додав, що припинення вогню зіграє на руку противнику.

"Вони хочуть зафіксувати якісь військові успіхи. Але за допомогою наших західних партнерів військових успіхів точно не буде... Було б добре, якби еліти Європи і США до кінця зрозуміли: Росію не можна залишати на півдорозі, тому що вони (розвинуть) "реваншистські" настрої і будуть ще більш жорстокими... Вони повинні бути переможені, піддані болючому ураженню, настільки болючому, наскільки це можливо", - сказав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський не виключив, що мирного договору з Росією може і не бути, якщо зірветься обмін військових, які вийшли з "Азовсталі", і якщо виявиться, що противник влаштував на Донбасі таку ж розправу над мирними жителями, як у Київській області.

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