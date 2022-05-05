UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска безуспешно атаковали позиции ВСУ под Изюмом и на Донбассе

Фото: оккупанты безуспешно атаковали позиции ВСУ под Изюмом и на Донбассе (t.me/zsuwar)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские войска продолжают попытки атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Изюмом и на Донбассе. Потерпев неудачи противник усиливает ракетно-артиллерийский огонь по населенным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм (Харьковская область - ред.), совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет", - отмечается в сводке.

В Генштабе добавили, что на Донецком направлении противник пытался в Луганской области овладеть Попасной и взять под полный контроль город Рубежное. Таким образом оккупанты хотели обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления на Лиман и Северодонецк. Здесь враг также потерпел неудачу.

Напомним, российские оккупанты продолжают наносить удары из артиллерии и РСЗО по Харькову и области.

Отметим, накануне в Харьковской области украинские военные выбили из поселка Старый Салтов в Волчанском районе российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News