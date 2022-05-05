Російські війська безуспішно атакували позиції ЗСУ під Ізюмом і на Донбасі

Російські війська продовжують спроби атакувати позиції Збройних сил України (ЗСУ) під Ізюмом і на Донбасі. Зазнавши невдачі противник посилює ракетно-артилерійський вогонь по населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ВСУ.
"Ворог не припиняє спроби поліпшити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм (Харківська область - ред.), здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, успіхів не має", - наголошується в зведенні.
У Генштабі додали, що на Донецькому напрямку противник намагався в Луганській області заволодіти Попасною і взяти під повний контроль місто Рубіжне. Таким чином окупанти хотіли забезпечити сприятливі умови для продовження наступу на Лиман та Сєвєродонецьк. Тут ворог також зазнав невдачі.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати ударів з артилерії та РСЗВ по Харкову та області.
Зазначимо, напередодні в Харківської області українські військові вибили з селища Старий Салтів у Вовчанському районі російських окупантів.
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