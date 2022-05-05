Россия продолжает бить по Харькову и области из РСЗО и артиллерии: ситуация за сутки

Российские войска продолжают обстреливать из РСЗО и артиллерии Харьков и область. За минувшие сутки враг атаковал ряд жилых районов, а уже под утро были удары по Северной Салтовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Несмотря на то, что наши Вооруженные силы оттеснили врага от города на северном направлении, враг и дальше терроризирует мирное население. Эти удары не являются прицельными, оккупант поражает жилые массивы, тем самым нанося ущерб именно гражданским. Может "прилететь" в любой район, в любой двор, на любую детскую площадку. Поэтому находиться на улицах без необходимости крайне опасно", - написал Синєгубов.

По его словам, в течение суток пострадали Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовка, Северная Салтовка. Уже утром были обстрелы Северной Салтовки. Пострадавших нет.

Самой горячей точкой области остается Изюмский направление, там враг постоянно пытается атаковать позиции ВСУ в частности, под городом Барвенково, но несет значительные потери.

Кроме того, вчера враг пытался атаковать позиции ВСУ по Волчанскому направлению - так же враг потерпел поражение.

"Мы четко понимаем, какими силами обладает враг и как он передвигается. Сейчас весь массив вражеской техники идет через Волчанское и Купянское направление именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на территориях Луганской и Донецкой областей. Однако мы готовы к развитию любых событий на всех этих направлениях", - резюмировал глава ОВА.

Напомним, недавно стало известно, что в Харьковской области украинские военные выбили из поселка Старый Салтов в Волчанском районе подразделения российских оккупантов, которые обстреливали город из артиллерии и РСЗО.

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