Российские военные задержали турецких рыбаков в Черном море

Войска РФ задержали 12 турецких рыбаков у побережья Крыма. Им назначили штраф в размере 30 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk .

Отмечается, что 15 мая два турецких судна отправились на рыбалку в Черное море. На борту находились 12 человек. После того, как лодки приблизились к Крыму, к ним подплыл российский военный корабль. В результате всех рыбаков задержали.

Задержанных турков доставили в окрестности Севастополя в сопровождении кораблей Черноморского флота России. Власти РФ приняли решение конфисковать у рыбаков лодки, весь улов и оштрафовали их на 30 тысяч долларов.