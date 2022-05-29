Російські військові затримали турецьких рибалок у Чорному морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk .

Зазначається, що 15 травня два турецькі судна вирушили на рибалку в Чорне море. На борту було 12 людей. Після того, як човни наблизилися до Криму, до них підплив російський військовий корабель. Внаслідок цього всіх рибалок затримали.

Затриманих турків доставили на околиці Севастополя у супроводі кораблів Чорноморського флоту Росії. Влада РФ прийняла рішення конфіскувати у рибалок човни і оштрафувала їх на 30 тисяч доларів.