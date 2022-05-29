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Російські військові затримали турецьких рибалок у Чорному морі

Ілюстративне фото (pikist.com)
Автор: Іван Носальський

Війська РФ затримали 12 турецьких рибалок біля узбережжя Криму. Їм призначили штраф у розмірі 30 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Зазначається, що 15 травня два турецькі судна вирушили на рибалку в Чорне море. На борту було 12 людей. Після того, як човни наблизилися до Криму, до них підплив російський військовий корабель. Внаслідок цього всіх рибалок затримали.

Затриманих турків доставили на околиці Севастополя у супроводі кораблів Чорноморського флоту Росії. Влада РФ прийняла рішення конфіскувати у рибалок човни і оштрафувала їх на 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Південній бухті Севастополя відбувається навантаження крилатих ракет типу "Калібр" на російські підводні човни. Дальність польоту цих ракет становить 1400 км.

Також ми писали, що дії України змогли обмежити діяльність російського флоту у Чорному морі. ЗСУ змусили ворога уникати наближення до узбережжя нашої країни.

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Чорне мореТурцияЧерноморский флотВійська РФ