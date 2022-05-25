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В Севастополе на российские подлодки загружают крылатые ракеты, - СМИ

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Севастополь, Среда 25 мая 2022 17:49
В Севастополе на российские подлодки загружают крылатые ракеты, - СМИ Фото: Россия загружает ракеты на подлодки в Южной бухте Севастополя (krymr.com)
Автор: Наталья Юрченко

В Южной бухте Севастополя проходит погрузка крылатых ракет типа "Калибр" на российские подводные лодки. Дальность полета данных ракет составляет 1400 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По данным корреспондентов, у причалов находятся две подлодки проекта "Варшавянка". Также в бухту прибыли два портовых буксира, которые притащили самоходный плавучий кран СПК-46150.

В то же время на восточном берегу, рядом с причалами, стоят два длинномерных "Камаза", в которых, по данным журналистов, видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

Всего в составе Черноморского флота России есть шесть подлодок проекта "Варшавянка". Они вооружены четырьмя крылатыми ракетами "Калибр". Для поражения наземных целей используются ракеты с номенклатурой 3М14К. Их диаметр 533 мм, длина 6,20 м, а стартовая масса - 1770 кг.

Ранее мы уже сообщали, что, по данным Минобороны, Россия сосредоточила в Черном море два ракетных носителя. За один раз они могут выпустить до 16 ракет.

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