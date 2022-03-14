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Российские военные взорвали часть боеприпасов на территории Запорожской АЭС

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Понедельник 14 марта 2022 15:50
Российские военные взорвали часть боеприпасов на территории Запорожской АЭС Фото: российские военные взорвали часть боеприпасов на территории Запорожской АЭС (GettyImages)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные прибегли к подрыву части боеприпасов на территории Запорожской АЭС. Энергоатом призывает мировое сообщество и МАГАТЭ немедленно отреагировать на инцидент.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".

"Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока N1",- пишет пресс-служба.

Энергоатом отмечает, что оккупанты планируют и в дальнейшем осуществлять подрывы на территории крупнейшего ядерного объекта в Европе.

Также пока неизвестно, изменился ли радиационный фон после взрывов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что тем временем на Чернобыльской АЭС восстановили электроснабжение, а все системы охлаждения продолжают работать в штатном режиме.

Также после захвата Запорожской АЭС, оккупанты заявили, что она, якобы, принадлежит "Росатому".

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