Российские военные взорвали часть боеприпасов на территории Запорожской АЭС

Российские военные прибегли к подрыву части боеприпасов на территории Запорожской АЭС. Энергоатом призывает мировое сообщество и МАГАТЭ немедленно отреагировать на инцидент.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".

Также пока неизвестно, изменился ли радиационный фон после взрывов.

Энергоатом отмечает, что оккупанты планируют и в дальнейшем осуществлять подрывы на территории крупнейшего ядерного объекта в Европе.

"Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока N1",- пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что тем временем на Чернобыльской АЭС восстановили электроснабжение, а все системы охлаждения продолжают работать в штатном режиме.

Также после захвата Запорожской АЭС, оккупанты заявили, что она, якобы, принадлежит "Росатому".

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