Российские военные взорвали часть боеприпасов на территории Запорожской АЭС
Российские военные прибегли к подрыву части боеприпасов на территории Запорожской АЭС. Энергоатом призывает мировое сообщество и МАГАТЭ немедленно отреагировать на инцидент.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".
"Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока N1",- пишет пресс-служба.
Энергоатом отмечает, что оккупанты планируют и в дальнейшем осуществлять подрывы на территории крупнейшего ядерного объекта в Европе.
Также пока неизвестно, изменился ли радиационный фон после взрывов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что тем временем на Чернобыльской АЭС восстановили электроснабжение, а все системы охлаждения продолжают работать в штатном режиме.
Также после захвата Запорожской АЭС, оккупанты заявили, что она, якобы, принадлежит "Росатому".
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