Російські військові підірвали частину боєприпасів на території Запорізької АЕС
Російські військові вдалися до підриву частини боєприпасів на території Запорізької АЕС. Енергоатом закликає світові спільноту та МАГАТЕ негайно відреагувати на інцидент.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".
"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1",- пише пресслужба.
Енергоатом відзначає, що окупанти планують й надалі здійснювати підриви на території найбільшого ядерного об'єкта в Європі.
Також наразі невідомо, чи змінився радіаційний фон після вибухів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом на Чорнобильській АЕС відновили електропостачання, а всі системи охолодження продовжують працювати в штатному режимі.
Також після захоплення Запорізької АЕС, окупанти заявили, що вона, нібито, належить "Росатому".
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