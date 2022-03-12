Захват Запорожской АЭС: оккупанты заявили, что она в собственности "Росатома"

Российские оккупанты на захваченной Запорожской АЭС заявили, что она якобы теперь принадлежит "Росатому". И должна работать в соответствии с его указами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".

По словам руководителя "Энергоатома" Петра Котина, представители так называемой российской военно-гражданской администрации встречались с менеджментом Запорожской АЭС.

"Они заявили менеджменту, что это сейчас станция "Росатома", и больше она Украине не принадлежит - мол, зашли сюда надолго и это сейчас территория орды, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами "Росатома", - рассказал Котин.

Отметим, "Росатом" - это российский государственный холдинг, который объединяет более 400 предприятий. В его состав входят все гражданские атомные компании РФ, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, атомный ледокольный флот и АЭС.