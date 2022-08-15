Российские военные вывозят семьи из Мелитополя, - мэр

По его словам, такие "ротации" оккупантов начались после точных обстрелов со стороны украинских военных.

"После того, как партизаны и ВСУ активно отработали еще одну неделю, российские военные вывозят свои семьи из города", - отметил он.

Федоров добавил, что российские войска активно перемещаются из Херсона в Мелитополь.

Стоит отметить, что недавно ВСУ атаковали четвертый мост в Херсонской области, которым оккупанты перебрасывали технику. Также защитники в ночь на 14 августа еще раз ударили по Антоновском мосту в Херсоне.

После этого глава Николаевской ОВА заявил, что руководящий состав оккупантов бежит с правого берега Херсонской области, чтобы не оказаться в окружении. Эту информацию также подтвердил глава облсовета Юрий Соболевский.

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