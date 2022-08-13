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Руководящий состав оккупантов бежит с правого берега Херсонской области, - Ким

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Херсонская область, Суббота 13 августа 2022 17:00
Руководящий состав оккупантов бежит с правого берега Херсонской области, - Ким Фото: руководящий состав оккупантов бежит с правого берега Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Руководящий состав российской армии покинул своих солдат и перемещается на левый берег реки Днепр в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Не очень, но немного жаль тупых орков, которых бросили на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - написал он.

Напомним, вчера украинские военные попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который россияне использовали для переброски техники на правобережную часть.

11 августа оккупанты ударили по Нововоронцовке в Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина, еще два человека получили ранения.

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Херсонская область
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