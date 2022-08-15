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Военное руководство РФ покинуло Херсон из-за уничтожения всех мостовых переправ, - облсовет

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Херсон, Понедельник 15 августа 2022 00:20
Военное руководство РФ покинуло Херсон из-за уничтожения всех мостовых переправ, - облсовет Фото: Военное руководство РФ покинуло Херсон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Большинство представителей военного командования россиян уехало из Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы облсовета Юрия Соболевского в эфире национального телемарафона.

На вопрос о том, действительно ли украинская артиллерия уничтожила все мостовые переправы из Херсона через Днепр, Соболевский ответил утвердительно.

"Я могу это подтвердить. Действительно, сегодня у россиян не существует ни одного логистического маршрута - безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, расположенной возле Херсона", - заявил Соболевский.

Это и стало основной причиной того, что российское военное командование действительно оставило Херсон, отметил он.

Как сообщалось ранее, 12 августа украинские военные поразили четвертый и последний мост в Херсонской области, который россияне использовали для переброски техники на правобережную часть.

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