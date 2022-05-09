ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские военные утром обстреляли Сумскую область из артиллерии, - ОВА

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 12:41
Российские военные утром обстреляли Сумскую область из артиллерии, - ОВА Фото: российские военные утром обстреляли Сумскую область из артиллерии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты открыли огонь по Сумской области. Обстреляли пограничную территорию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Как отметил глава ОВА, обстрелы начались еще утром. Оккупанты наносили удары из артиллерии по приграничной территории области.

Российские военные утром обстреляли Сумскую область из артиллерии, - ОВА

Фото: российские военные утром обстреляли Сумскую область из артиллерии (t.me/Zhyvytskyy)

Прилеты были по Хотинской общине, однако разрушений и жертв нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 8 мая, оккупанты обстреляли пограничные районы Сумской и Черниговской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и минометов. Также российские военные разбомбили еврейское кладбище в Глуховской общине Шосткинского района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Российская Федерация Украина
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта