Российские военные утром обстреляли Сумскую область из артиллерии, - ОВА

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Прилеты были по Хотинской общине, однако разрушений и жертв нет.

Как отметил глава ОВА, обстрелы начались еще утром. Оккупанты наносили удары из артиллерии по приграничной территории области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 8 мая, оккупанты обстреляли пограничные районы Сумской и Черниговской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и минометов. Также российские военные разбомбили еврейское кладбище в Глуховской общине Шосткинского района.

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